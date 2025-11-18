בהלה התעוררה אתמול (שני) בגן ילדים בעיר חריש, לאחר שברשתות החברתיות הופצו דיווחים על ניסיון חטיפת ילד.

בעקבות הפרסומים נפתח בירור מהיר בתחנת משטרת עירון.

עם התקדמות הבדיקה התברר כי לא מדובר בניסיון חטיפה, אלא בטעות אנוש מצד הורה שהגיע לאסוף את ילדו - אך נכנס בשוגג לגן סמוך.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים והודעות המופצות ברשת בחשד לניסיון חטיפת ילד בעיר חריש יובהר כי אין המדובר בניסיון חטיפה".

עוד צוין: "מבדיקה וחקירה של תחנת משטרת עירון עלה כי מדובר בהורה שהגיע לאסוף את ילדו אך בשל טעות נכנס לגן הסמוך".