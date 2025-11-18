נתנאל אילוז, תושב גוש שילה ומתנדב ותיק בארגון איחוד הצלה, מתאר רגע דרמטי במיוחד שחווה במהלך פעילותו בשטח.

האירוע התרחש לפני כחצי שנה באחד מיישובי בנימין, כאשר התקבלה קריאה על ילד רגיש לחלב, ששתה בטעות משקה חלבי והחל לסבול מתגובה אלרגית חריפה.

"כשאתה ראשון בזירה, זו זכות שאין כמוה", משתף אילוז, "ברוך השם שיש לי הזכות להיות שותף בהצלת חיים, בפרט כאן ביישובי בנימין, מטבע הדברים יש מרחקים גדולים יחסית בין היישובים ובין החוות החקלאיות הפזורות. לא בכל נקודה יש ניידת, ובוודאי שלא ניידת נט"ן. הנוכחות שלנו, מתנדבי איחוד הצלה, מהירים ומקצועיים, היא נס מרגש בצורה יומיומית".

רוצה להפוך את החיים שלך למשמעותיים באמת? קורס חובשים מתחיל בקרוב

לדבריו, פעמים רבות המתנדבים אינם רק הראשונים בזירה - אלא היחידים. באותו מקרה, כשהגיע לבית המשפחה, מצא את הילד במצב קשה. "הוא כבר היה עם נשימה בסיסית ביותר, אך התחיל להכחיל, ודרכי הנשימה שלו התנפחו. להורים לא היה מזרק אפיפן, אך לי היה מוכן בתיק. נתתי זריקה, אך זה לא עזר, ולא היה לי מזרק נוסף. הילד הלך והתנפח, והמשכתי בפעולות הנשמה עד שהגיעה ניידת טיפול נמרץ".

עם הגעת צוות ניידת טיפול נמרץ, המשיך אילוז בפעולות ההחייאה, והפרמדיק החל בהזרקת אדרנלין. "הזריקה הראשונה לא הועילה, וגם לא השנייה. רק לאחר כמה זריקות הנשימה של הילד התחילה להתייצב, ואז פינינו אותו לבית החולים", סיפר. לאחר כמה ימי אשפוז, הילד שוחרר לביתו.

נתנאל אילוז בתפקיד צילום: איחוד הצלה

מאז, הוא פוגש את הילד מדי פעם - ילד שמח וחייכן. "בכל פעם שאני רואה אותו, מדווש על אופניו או מרחף על נדנדה, אני מתמלא מחדש במספר זריקות אדרנלין - על הזכות הגדולה גם להיות ראשון בכל אירוע, ובעיקר לתת חיים לכל כך הרבה אנשים".

לדברי אילוז, כל אחד יכול לקחת חלק בפעילות מצילת חיים. "יש הזדמנות להצטרף כעת לקורס חובשים נהגי אמבולנס שיתקיים במכמש, ואני מזמין את מי שרואה את עצמו מתאים לכך להגיש מועמדות".

הזכות להציל - ההזדמנות שלך להצטרף עכשיו לקורס חובשים במכמש