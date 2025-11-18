איילת לאש עם עו"ד קידר ללא קרדיט

פעילת הימין איילת לאש הגיעה הבוקר (שלישי) למשרדי נציבות שירות המדינה לדיון הוכחות בתיק משמעתי המתנהל נגדה, על רקע ציוצים שפרסמה בעבר בחשבון הטוויטר שלה נגד הטרור הערבי.

הנציבות טוענת כי לאש, העובדת כמורה במערכת החינוך, פרסמה במהלך שנת 2021 אמירות שיש בהן לכאורה גזענות והסתה נגד ערבים.

עם זאת, פרקליטות המדינה כבר הודיעה בעבר על סגירת התיק הפלילי שהתנהל בעניינה.

למרות סגירת התיק, ההליך בנציבות נמשך במישור המשמעתי. את לאש מייצגים עורכי הדין עדי קידר ומשה פולסקי מארגון חוננו.

לאחר הדיון מסרה איילת לאש, "הניסיון לסתום לי את הפה לא ילך. אמשיך לעשות למען עם ישראל וארץ ישראל. מודה לחוננו שמסייעים לי בתיק, בלעדיהם לא הייתה לי כוחות להתקדם".

קידר הוסיף, "המשפט הזה מדגים את הרדיפה הפוליטית הבזויה שהתחילה בפרקליטות ולאחר שהפרקליטות בעצמה החליטה לסגור את התיק, הנציבות לא מרפה והחליטה להעמיד את איילת לדין. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד לסוף המשפט כדי להוכיח את חפותה".