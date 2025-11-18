ראש מועצות יש"ע ובנימין, ישראל גנץ, נפגש היום (שלישי) עם ראש עיריית ניו-יורק היוצא, אריק אדמס, המבקר בישראל.

במהלך הפגישה העניק גנץ לאדמס יצירת אמנות מיוחדת, שיוצרה מחלקים של טיל איראני שפגע בשטח המועצה במסגרת מבצע 'עם כלביא'.

הוא הדגיש את ההוקרה וההערכה מצד ההתיישבות כולה כלפי אדמס. "הוא ידיד אמת של ההתיישבות", אמר ראש המועצה.

גנץ הוסיף: "הוא פעל נגד אנטישמיות ועמד לימיננו לאורך ימי המלחמה. הודיתי לו על תמיכתו בהתיישבות ובמדינת ישראל כולה, ואמרתי לו שיחסר לנו מאוד. תודה לך בשם כל יהודה ושומרון".