ראש העיר ניו יורק היוצא אריק אדמס בכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי

לקראת סיום כהונתו ובמסגרת ביקורו הרשמי בישראל, הגיע הלילה (שני) ראש העיר ניו יורק אריק אדמס, לביקור ותפילה בכותל המערבי.

ראש העיר היוצא התקבל באהדה על ידי המתפללים והמבקרים ששהו בזמן ביקורו בכותל. במהלך הביקור, קיבל ראש העיר הסבר על חשיבות המקום הקדוש עבור העם היהודי כמקור תפילה, תקווה וכיסופים של העם היהודי לאורך הדורות, והודו לו על תמיכתו הבלתי מסויגת במדינת ישראל ועל מאבקו באנטישמיות - ועל כך שהוא בחר לסיים את כהונתו בביקור תמיכה בישראל ובכותל המערבי בירושלים.

במהלך ביקורו בכותל, אמר ראש העיר אדמס: "כבר בקרתי כאן במהלך כהונתי, וכשסיימתי רציתי לחזור לכאן, לישראל, וליידע אתכם שאני משרת אתכם כראש העיר, אבל אני רוצה להמשיך לשאת בתואר שחשוב לי יותר מכל דבר: אני אח שלכם תודה לכם!"

לאחר מכן כתב ראש העיר פתק אישי אותו הטמין בין אבני הכותל המערבי וחתם בספר האורחים: "ה' הוא אמיתי והחיים הוכיחו לנו זאת - מי ייתן והתפילות מן הכותל הזה יהפכו למציאות החיים".

בסיום הביקור, סייר אדמס בחפירות החדשות במנהרות הכותל שם הוצגו בפניו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת חורבן בית המקדש וסייר במיצג החדש 'שער השמיים' שנפתח לאחרונה לציבור המבקרים בכותל המערבי.