אלוף (במיל') נועם תיבון, ששימש כמפקד הגיס הצפוני, מצטרף למפלגת "יש עתיד". יו"ר המפלגה יאיר לפיד יערוך עימו הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים.

תיבון ששימש כמפקד הגיס הצפוני ובמהלך הקריירה הצבאית שלו פיקד גם על אוגדת יו"ש יצא בשבעה באוקטובר לסייע לבנו אמיר ולמשפחתו בקיבוץ נחל עוז. הוא חבר לכוח צבאי והשתתף בלחימה עד שהגיע לבני משפחתו.

בראיון באולפן ערוץ 7 לפני תשעה חודשים שחזר תיבון את הרגעים הקשים שבהם עשה הכל כדי להגיע למשפחתו ולהציל אותה. "לא היה אכפת לי להיהרג כדי להציל את משפחתי. זה היה המצב".

על השאלה הבסיסית 'איך אירוע שכזה קרה לנו' השיב תיבון: "היו תפיסות שגויות לחלוטין, מתפיסות מדיניות שהחמאס הוא נכס ואותן מזוודות דולרים שנתניהו ויוסי כהן הביאו במחשבה שניתן להם דולרים ונקבל שקט אבל הם בנו את המפלצת הזו, ועד תפיסות צבאיות כמו החמאס מורתע, מה שלא היה נכון. מחשבה שהמכשול בלתי עביר כשראינו כמה קל לפרוץ אותו. נוצר כאן מצב שתחת התחושה שהחמאס מורתע הצבא התכונן בעיקר למלחמה בצפון ולכן גם ראינו את ההבדל בביצועים בין הדרום לצפון. הייתה גם תקופה מאוד סוערת ביהודה ושומרון והרבה כוחות הופנו לשם, בעצם הצבא נרדם לחלוטין וגם הממשלה. לכן צריך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית ואני רוצה להציע פשרה, מי שצריך לבחור את הוועדה הם נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא, נעם סולברג".

כבר באותו ראיון דיבר על כוונתו לקחת חלק בפעילות ציבורית אך לא דיבר במפורש על פוליטיקה. "יש לנו עם חזק טוב שמבין את גודל השעה, וכשאני פוגש את האנשים האלה זה מאוד משמח אותי, ולכן אני נלחם נגד מה שמכונה 'מכונת רעל' שניסתה גם להכפיש אותי, וגם נגד התיוגים הקבוצתיים, כשאני שומע שמדברים על המתנחלים אני אומר תסתכלו על רשימת ההרוגים, תעמדו דום ותצדיעו לציבור הזה. הציבור המשרת הוא שנותן לי הרבה תקווה שאחרי המלחמה נוכל לעשות ריסטרט למדינה, להביא כוחות חדשים מאנשי המילואים שמרגשים אותי כל כך. אני מלא אמונה בעם שלנו".