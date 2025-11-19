זירת הפיגוע בצומת גוש עציון תיעוד מבצעי מד"א

המרכז הרפואי הדסה עדכן הבוקר (רביעי) כי מצבה של האישה בת ה-40 שנפצעה קשה בפיגוע אתמול בגוש עציון מוסיף להיות קשה.

היא נותחה אתמול על ידי צוותים מתחומי כירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, וכעת היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם.

האישה סובלת מפצע ירי, דבר שמעלה את ההערכה כי נפגעה במהלך ירי של כוחות הביטחון לנטרול המחבלים בזירה.

בפיגוע המשולב נרצח אהרון כהן, בן 65 וותיק קרית ארבע. הלווייתו התקיימה בקרית ארבע. הוא הותיר אחריו שישה ילדים ונכדים.

בפיגוע נפצעו בנוסף גבר כבן 30 ונער כבן 15 באורח בינוני. הם פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. שני המחבלים, תושבי בית אומר שבאזור חברון, חוסלו בזירה.

חקירה ראשונית העלתה כי המחבלים ניסו לדרוס עוברי אורח בצומת גוש עציון. לאחר מכן יצאו מהרכב, שלפו סכינים ודקרו עוברי אורח.

חיילי מילואים מגדוד 7491 ואזרחים שהיו במקום ירו לעברם וחיסלו אותם. מצה"ל נמסר כי ברכבם נמצאו כמה מטעני צינור.