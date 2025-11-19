הצנזורה התירה לפרסום הבוקר (רביעי) כי קצין המודיעין של פיקוד הדרום בתקופת מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר היה אלוף-משנה אריאל לבובסקי.

עד כה נאסר שמו לפרסום בשל מעמדו כקצין מודיעין, אך בעקבות שחרורו מצה"ל - הוסרה המגבלה.

אל"מ לבובסקי שימש כקמ"ן פיקוד הדרום גם בתקופה שקדמה למתקפה. הוא היה בין הקצינים שנחשפו לתכנית "חומת יריחו", ונמנה עם מקבלי ההחלטות שראו במידע כתרגיל או מהלך שלא מהווה איום.

חודשים לאחר פרוץ המלחמה הודח לבובסקי מתפקידו, בעקבות קשר אינטימי אסור שקיים עם קצינה בדרגת סגן-אלוף ממודיעין הפיקוד.

הקשר התקיים לאחר תחילת הלחימה, וההדחה בוצעה בשל אותו קשר - ולא בגין חלקו במחדל המודיעיני.

לאחר הדחתו, אישר הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי את העברתו של לבובסקי בהשאלה למטה הסייבר הלאומי, כדי לצבור זכויות לפנסיה. הוא שירת בתפקיד זה עד שחרורו מצה"ל בתקופה האחרונה.

ההחלטה שלא להדיח את הקצין מהצבא גררה ביקורת קשה בקרב קצינים בצה"ל ובקרב משפחות שכולות.

לצד זאת, יצוין כי קמ"ן אוגדת עזה באותה תקופה, סגן-אלוף א', ממשיך לשרת כקצין באגף המודיעין. לאחר האירועים הוצב בתפקיד במפקדת קצין המודיעין הראשי, ושמו עדיין אסור לפרסום.