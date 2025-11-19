מסעדת "שמונה" בניו יורק של השף הישראלי אייל שני שמרה אמש (שלישי) על כוכב המישלן שלה - זו השנה השלישית ברציפות.

לפי נימוקי מדריך מישלן, "החלל הקטן והאלגנטי מראה ביצועים מרשימים. מטבחים רבים מתגאים בשימוש במרכיבים טריים, אבל בשמונה לוקחים את הפילוסופיה הזאת צעד קדימה, ומשנים תפריט כל יום".

עוד נכתב כי הבישול במסעדה מתבצע על גריל לאורך כל הארוחה - כולל שלב הקינוחים.

את המסעדה ייצגה באירוע השפית אוריאן שפירא, שנכנסה למטבח של "שמונה" רק השנה.

בחשבון האינסטגרם של המסעדה נכתב: "שמחים לבשר כי שמרנו על כוכב המישלן. ההכרה הזו משקפת את הלב, המלאכה והאינטואיציה שמובילים אותנו בכל ערב, הודות לצוות שמכניס קסם לכל רגע במסעדה".