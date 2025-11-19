במלאות שנתיים לנפילתו של רס"ן יהודה נתן כהן הי"ד, אשר נהרג בקרב גבורה ברצועת עזה, יזמה משפחתו מיזם מוזיקלי לזכרו.
המשפחה הקליטה מחרוזת שירים בשם "ישועות ונחמות", בהשתתפות אחיו של יהודה, שלמה ידידיה כהן, וגיסו, אליה מימון. אליהם הצטרפו גם הזמרים תמיר אלון, יאיר הרץ, עמיחי אנסבכר ואוראל עדני.
הלחן במחרוזת שואב השראה משני מקורות: "נחמת ציון" מאת עמיחי פלסר, והנעימה "ויבשר לנו" מתוך מחרוזת "אליהו הנביא", בביצוע הרב אוריאל סעייד.
את דבריהם חתמו בני המשפחה בתפילה, "שנזכה לראות בנחמת ציון ולבשורות טובות לכל עם ישראל".