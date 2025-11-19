יהודה פוליקר בסלוניקי שלומית עמיר תקשורת

80 שנה לאחר שאביו ומשפחתו גורשו מהעיר סלוניקי למחנה ההשמדה אושוויץ, חזר הערב (רביעי) המוזיקאי יהודה פוליקר למקום והופיע מול קהל של כאלף איש במופע מיוחד לציון 40 שנה לאלבום "עיניים שלי".

במהלך המופע, ביצע פוליקר את השיר "חכי לי סלוניקי" והקדיש אותו לאביו, ג'קו פוליקר ז"ל. בכך, סגר פוליקר מעגל אישי ורגשי על אדמת יוון, מול הקהל המקומי.

המופע בסלוניקי התקיים כחלק מחגיגות ה-40 לאלבום הבכורה שלו, שהפך לאבן דרך במוזיקה הישראלית. את יום הולדתו ה-75 יציין פוליקר בחודש הבא, במופע חגיגי נוסף בהיכל התרבות בתל אביב.

"אנחנו נמשיך להופיע בכל מקום בעולם למרות הקשיים ולמרות המלחמה", אמר פוליקר בסיום ההופעה.