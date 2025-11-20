באדיבות כאן חדשות

אהרן כהן הי"ד, תושב קריית ארבע שנרצח אתמול בפיגוע בצומת גוש עציון, הוא הדייר השמיני מאותו בניין שנרצח לאורך השנים.

שמו מצטרף לסיפוריהם הכואבים של בני הזוג אלי ודינה הורביץ, יעקב ליטמן ובנו נתנאל, בני הזוג אפרת וירון אונגר ויהושע סלומה - שנרצחו כולם בפיגועים.

בת שבע סדן, בתם של הרב אלי ודינה הורוביץ שנרצחו בביתם בקרית ארבע, שיתפה בפוסט שכתבה על דמויות הנרצחים בבניין שבו בו גרו הוריה. "בניין 35 בקרית ארבע הוא בניין צנוע טובל בדשא ירוק, אנשים פשוטים גרים בבניין, וכנראה גם אנשים צדיקים", פתחה סדן את הפוסט.

היא המשיכה "בבניין הזה התגורר יהושע סלומה, עולה מדנמרק שלמד בישיבת ניר, ונרצח בחברון ב-1980 על ידי מחבלים. בבניין הזה התגוררו אפי וירון אונגר, זוג צעיר וחמוד שב-1996 בדרכם הביתה חזרה מחתונה נרצחו על ידי מחבלים כשהם משאירים שני פעוטות יתומים. בבניין הזה התגוררו הרב אלי ודינה הורביץ, שב-2003 בליל שבת נכנסו מחבלים לביתם ורצחו אותם יחד. בבניין הזה התגוררו יעקב ונתנאל ליטמן אב ובנו שבדרכם לשבת חתן של ביתם נרצחו על ידי מחבלים ב-2015".

"בבניין הזה התגורר אהרון כהן, שבדרכו הביתה נרצח על ידי מחבלים אכזריים", סיכמה.