בפתח תקווה נערך (רביעי) טקס הכנסת ספר תורה לזכרו של רס"ן (במיל') ד"ר משה ידידיה לייטר הי"ד, שנפל בקרב בבית חאנון לפני כשנתיים.

לייטר, לוחם ומפקד בגדוד 697 של חטיבה 551, שימש גם כמנהל הדומיננטי והבלתי נשכח של תוכנית "קודקוד" - יוזמה לשילוב חרדים במערכי הטכנולוגיה והמודיעין של צה"ל.

הספר הוכנס לבית המדרש של התוכנית, בהשתתפות בני משפחה, חברים ואישי ציבור. בין הבולטים שבהם היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ידיד אישי של משפחת לייטר, אשר הגיע לכבד את המעמד וכתב אות בספר התורה.

בעיצומה של ההרקדה נרשם רגע מרגש במיוחד: אלישע מדן, בנו של הרב יעקב מדן, שנפצע אנושות באותו הקרב שבו נפל משה ואיבד את שתי רגליו, נכנס לרחבה בכיסא גלגלים כשהוא חובק את ספר התורה. מולו רקד בדבקות אביו של משה, ד"ר יחיאל לייטר - שגריר ישראל המיועד בארה"ב.

הקהל, שהורכב ממאות תלמידי ובוגרי תוכנית "קודקוד", הקיף את השניים במעגלים, מחא כפיים ושר בעוצמה את המילים: "שערי שמים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח". לדברי המשתתפים, המפגש בין המשפחות המחיש את ברית הדמים ביניהן ואת ההמשכיות בין הקרב הקשה לבין המפעל החינוכי שהתבסס בעקבותיו.

מעבר להיבט הזיכרון והאבל, האירוע סימן גם קו פרשת מים עבור התוכנית עצמה. כשהצטרף משה לתוכנית "קודקוד", היא מנתה כ־80 משתתפים בלבד. במהלך כהונתו כמנהל, הפך אותה למיזם כולל עם חזון שאפתני: רשת תמיכה רחבה, מסגרת רוחנית קפדנית, רמת הכשרה טכנולוגית גבוהה - וכל זאת תוך שמירה על כבוד לעולמו של כל חייל חרדי.

שנה לאחר מותו, ניתן לראות את פירות ההשקעה: כיום משתתפים בתוכנית כ-1,000 חיילים חרדים. זהו זינוק חסר תקדים, אשר הפך את "קודקוד" מאפשרות תיאורטית למציאות קיימת ומצליחה בשטח, שמאפשרת לצעירים חרדים לשרת בעשייה ביטחונית משמעותית מבלי לוותר על זהותם ואמונתם.

"אם משה היה רואה את האלף האלו", אמר אחד מראשי התוכנית בהתרגשות, "הוא היה נותן את החיוך הצנוע שלו וממשיך לרוץ קדימה. הוא לא היה עוצר לרגע".