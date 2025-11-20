כל שנה בנובמבר מתחיל הלחץ. עלוני השבת מתמלאים במודעות נדל"ן, שלטי חוצות וקמפיינים ברשתות צועקים "מבצעי סוף שנה", והיצירתיות של היזמים בפתרונות מימון רק עולה.

אחד מבטיח תנאי תשלום של 10/90 בלי הצמדה למדד, המתחרה ממול מפרסם "מיליון ש"ח משכנתא בלי ריבית לעשר שנים". העיקר לסיים את השנה עם כמה שיותר מכירות בדוחות.

אבל מאחורי כל הפרסומות נשארות שלוש השאלות החשובות באמת: האם עכשיו זמן נכון להיכנס לעסקת נדל"ן, איך בודקים אם ההצעה שמולנו היא באמת טובה ואיך יודעים שההשקעה מתאימה לנו.

היזם דביר דימרי, מארגן הכנס ומייסד קהילת 'יותר נדל"ן משכל', אומר: "בכנס הנדל"ן ברביעי הקרוב נעשה סדר בשלושת הצירים שהופכים השקעה למנצחת: אסטרטגיה, מימון ומיסוי".

האני מאמין שלו הוא אסטרטגיה קודמת לטקטיקה. מעבר לבחינת האזור והפוטנציאל לעליית ערך, או לוודא שהמחיר אכן משקף הנחה אמיתית ממחיר השוק ולא "משחקי סייל" של היזם, הדבר הראשון שצריך לבדוק הוא האם העסקה נכונה לכם.

לשם כך צריך ללמוד לבנות אסטרטגיה אישית לחמש השנים הקרובות: להבין איך יוצאים מעסקה ולא רק איך נכנסים אליה, לקחת בחשבון את המיסוי הגבוה על דירות ולהבין איך מתכננים אותו נכון וחוסכים עשרות עד מאות אלפי שקלים, ולדעת איך לקחת משכנתא בצורה נכונה בסביבת ריבית מאתגרת.

בסיום הכנס, אחרי שייעשה סדר לאן הולך שוק הנדל"ן ותילמד איך בוחנים עסקה בצורה נכונה, תיחשף השקעת נדל"ן ייחודית בגבעת המטוס בירושלים לקבוצת רוכשים מצומצמת. דירות 3 חדרים בשכונה האחרונה בירושלים בהנחה של 300,000 ש"ח ממחיר השוק, עם תנאי מימון של 10/90 והון עצמי של 289,000 ש"ח בלבד.

ההשתתפות בכנס ללא עלות, אך מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מראש.

