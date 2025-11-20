משלחת של 17 שורדי שבי שחזרו לישראל לפני כחודש, נפגשה הערב (חמישי) בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

במהלך המפגש, האחים התאומים גלי וזיו ברמן מכפר עזה העניקו לנשיא טראמפ את המזוזה המקורית מדלת ביתם, שנחטפו ממנו באכזריות ב-7 באוקטובר.

הבית, בשכונת דור צעיר בכפר עזה, הושמד כליל במהלך המתקפה, אך המזוזה שרדה את האש ונמצאה רק בשבוע שעבר כאשר שבו התאומים לביתם לראשונה.

למזוזה צורף מכתב אישי ממשפחת ברמן, "מתנה מכפר עזה - לכבוד נשיא ארצות הברית דונלד ג’יי טראמפ. מזוזה זו הוסרה באהבה מדלת חדרו של גלי, בביתנו בקיבוץ כפר עזה - קהילה שספגה זוועות בלתי נתפסות ב-7 באוקטובר 2023. המזוזה שרדה. גלי שרד. וכעת, פריט קדוש זה מוענק לך - על שסייעת להציל את חייו".

המשפחה הוסיפה: "מתוך כבוד עמוק ותודה מעומק הלב, אנו מעניקים לך סמל קטן אך עוצמתי של הגנה ואמונה, שנשלף מתוך חורבן הטרגדיה, כמחווה של כבוד והערכה על פועלך בהשבת החטופים. מי ייתן והוא יעמוד כעדות מתמשכת לאומץ, לאמונה ולידידות הנצחית בין עמינו".

שורדי השבי גלי וזיו מסרו, "באנו לומר לנשיא ארצות הברית תודה על הפעולות הרבות שעשה למען שחרורנו. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהמשימה עדיין לא הסתיימה. ישנם שלושה חללים חטופים שמוחזקים עדיין בעזה. עד שלא יחזרו כולם לא נוכל להתחיל את השיקום שלנו כחברה וכאומה".

המפגש נערך כחלק ממאמץ בינלאומי מתמשך לשמור את סוגיית השבויים והנעדרים במרכז סדר היום העולמי, ולחזק את המחויבות להשבת כל החטופים לישראל.