ניסים ואטורי - מתוך הפודקאסט של הדר מילר ערוץ 7

במסגרת שיחה אישית בפודקאסט של הדר מילר בערוץ 7, חשף סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), את ההתמודדות הארוכה והכואבת שלו עם מחלת כליות קשה, ממנה סבל לפני כעשור - ואת התרומה שהצילה את חייו, מאשתו.

"לפני עשר שנים כרסו לי הכליות, זה היה בעקבות זיהום - דלקת גרון, סטרפטוקוקוס, שחזרה שוב ושוב והרסה לי את הכליות", סיפר.

הוא שיתף כי נאלץ לעבור טיפולי דיאליזה: "זה היה סבל נוראי, אנשים לא שורדים את זה תמיד. הייתי רגל וחצי בעולם הבא, היו לי שיחות עם הקדוש ברוך הוא".

לדבריו, באותם רגעים לא חשב על קריירה פוליטית. "אמרתי - האם ככה אתה חושב שאני צריך לסיים את החיים שלי? ידעתי שאני יכול קצת יותר מזה, גם מבחינת הרצונות, אמביציה, גם לפעול למען עם ישראל. לא חשבתי על כנסת. אמרתי, רגע, האם ככה אני צריך לסיים את החיים שלי?"

לדבריו, דווקא אשתו היא שיזמה את תהליך התרומה: "אשתי התחילה לרוץ, הלכה לעשות בדיקות. אמרתי לה, בסדר, לא רציתי, אנחנו שני הורים, יש לנו ילדים אז פתאום לעצור את החיים, היא תורמת לי, אני נתרם, וגם ככה נגמר הסיפור שלי. אמרתי, לפחות שמישהו יישאר לשמור על הילדים".

הח"כ שיתף גם ברגעים הקשים שלאחר ההשתלה: "הילדה שלי הייתה אז בת ארבע-חמש, היא לא הבינה למה אני לא מתקרב. אמרו לי חד משמעית - לא להתקרב לילדים, לא לחיות. והילדה מושיטה ידיים ואומרת 'אבא, אבא' - ואתה לא יכול להתקרב. זו הייתה תקופה קשה".

לסיום אמר ואטורי: "היום, ברוך ה', עשר שנים אחרי, ואני חושב שאני חיה רעה", הוסיף בחיוך.

לפרק המלא של ח"כ ואטורי משוחח עם הדר מילר באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7: