ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר הלכה לעולמה היום (שישי) בגיל 74 לאחר התמודדות עם מחלה קשה בשנים האחרונות.

פיירברג-איכר ז"ל חשפה את מחלתה בציבור רק לפני כשנה וחצי. "לצערי, החלה חרושת שמועות אודות מצב בריאותי בקבוצות וואטסאפ, לרבות פרטים אישיים שחלקם אף מאוד לא נכונים. כל מי שראה אותי נושאת את הנאומים קורעי הלב בימי השואה והזיכרון וראה אותי מתפקדת בחיי היום יום כולל האנשים שמקיפים אותי, לא היה מעלה על דעתו שבימים אלה אני נאלצת להתמודד עם אתגר בריאותי.

אני רוצה לשתף אתכם ולומר לכם כי אני עטופה במשפחה, בצוות רפואי מדהים, בעובדים, בחברי מועצה ובתושבי נתניה שמשדרים לי אהבה ומעניקים לי תמיכה רבה. חשוב לי לציין שכפי שניהלתי את העירייה עד כה ביד רמה, אני ממשיכה ואמשיך להוביל אותה לגבהים נוספים וכפי שהתמודדתי עם אתגרים רבים במהלך חיי, כך בע"ה אתמודד גם עם אתגר זה. תודה על החיבוק, אוהבת ומאמינה בטוב", כתבה באותה תקופה.

היא כיהנה בראשות עיריית נתניה מאז 1998 ובמשך שש קדנציות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "מרים הובילה את העיר נתניה במשך עשרות שנים, הקדישה את חייה לשירות הציבורי, לקידום החברה ולבנייה עירונית נועזת ועתידית. בכל פגישה איתה במהלך עשרות שנים, מרים ביקשה לקדם את העיר נתניה. היא חיה, נשמה וחלמה נתניה, והדבר ניכר בפיתוח העצום של העיר תחת הנהגתה.

אנו דואבים את הליכתה של חברתנו, מנהיגה פורצת דרך. אנו מצדיעים למפעל חייה, החל מעבודתה הסוציאלית בעירייה, דרך כהונתה לראשות העיר מאז 1998 ועד לפועליה הרבים לטובת התושבים", דברי נתניהו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "מיכל ואני הכרנו, הוקרנו ואהבנו את מרים. היא הייתה אישה גדולה מהחיים: משרתת ציבור מסורה במלוא נימי נפשה, אשת ביצוע ומנהיגה אמיתית עם לב זהב ורגישות חברתית. כמעט שלושה עשורים הייתה מרים ראשת העיר ובתקופתה שינתה נתניה את פניה לבלי הכר והפכה לעיר מובילה בתחומים רבים.

חותמה האדיר בכל פינה בעיר, ולא פחות מכך - בלבבותיהם של תושביה ושל רבים אחרים - יהווה אנדרטה ראויה למנהיגה יוצאת-הדופן שהלכה מאיתנו", הוסיף הרצוג.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לפיירברג. "מרים הייתה דמות יוצאת דופן בשלטון המקומי בישראל: מנהיגה אמיצה, פורצת דרך, שהובילה את נתניה למהפכה אדירה שהפכה אותה לאחת הערים החזקות, היפות והמובילות במדינה. היא הקדישה את חייה לשירות הציבור, בפשטות, במסירות ובאהבה אמיתית לאנשים.

מדינת ישראל ותושבי נתניה חבים לה תודה עצומה על עשרות שנים של עשייה למען הכלל. בעבורי, מעבר לשותפות ארוכת שנים, היא הייתה חברה חכמה שתמיד ידעה לתת עצה נבונה. תנחומיי העמוקים ליועצי צפריר, בנה של מרים, ולכל בני משפחתה. מרים תחסר לנו מאוד", כתב כ"ץ.

השר מיקי זוהר נפרד: "נזכור אותך לנצח, מרים. רק לפני ימים ספורים שוחחנו בפעם האחרונה וכמו תמיד - גם במצב לא פשוט התבטאת כמנהיגה אמיצה וחזקה. לכתה של מרים הוא אובדן גדול וכואב, היא הייתה מחלוצות השלטון המקומי בישראל שפעלה במסירות למען תושבי נתניה במשך עשרות שנים. מרים היתה אשת ציבור משכמה ומעלה שטובת הציבור תמיד לנגד עיניה, בחודשים האחרונים כולנו ליווינו אותה בתפילות להחלמתה וכעת כל שנותר לנו הוא לשלוח תנחומים למשפחתה, לתושבי נתניה וכל אוהביה".

שר החוץ גדעון סער ספד: "מרים היתה נתניה ונתניה היתה מרים. ‏מרים פיירברג זכתה לאמון תושבי עירה פעם אחר פעם וכיהנה כראש העיר במשך 27(!) השנים האחרונות ברציפות. היא הביאה לתנופת פיתוח וצמיחה אדירה והביאה את העיר להישגים גדולים. ‏זכיתי לעבוד איתה בתפקידי השונים ובעיקר כשר החינוך ושר הפנים. היא היתה שותפה נהדרת לעשיה. את תפקידה מילאה במסירות ומתוך חדוות יצירה. תמיד התרשמתי ממאבקיה כלביאה למען עירה".

שר המורשת עמיחי אליהו כתב כי "מרים פיירברג הייתה מהמנהיגות הגדולות בשלטון המקומי. אשת מעש שלא דיברה הרבה אלא בעיקר עשתה. זכיתי לעבוד בקרבתה בשנים האחרונות ולראות כמה חשוב היה לה לחזק בנתניה את החיבור למורשת ולא רק משום שזה נכון - אלא כפי שהייתה אומרת, משום שזה חיוני לחוסן הלאומי שלנו. מרים ז"ל נהגה לומר שמורשת זה לא זיכרון ישן. אלא הזהות, העבר והעתיד. נתניה איבדה מנהיגה אמת שבנתה אותה בידיים-אבן על אבן ופרויקט אחר פרויקט".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ספד: "הלב כואב עם לכתה של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג. מרים שינתה את פני העיר ותרמה רבות לפיתוח התרבות והספורט בנתניה. אני שולח תנחומים וחיבוק למשפחתה".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, נפרד: "הצטערתי לשמוע על לכתה של חברתי, ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג. היינו ביחסים חברות קרובים וחמים. אני זוכר את מסיבת העיתונאים הראשונה שלי בבית סוקולוב, בה הכרזתי על הקמת 'ישראל ביתנו' והיא עמדה של עם שלט גדול שאמר 'נתניה איתך'.

מרים הייתה אחת מראשי הערים המשפיעות בישראל, והובילה את נתניה לעשורים של פיתוח, יציבות וצמיחה. היא שילבה ניהול ציבורי נחוש עם מחויבות עמוקה לתושבים, והותירה אחריה מורשת ברורה של עשייה ועקביות. נתניה ומדינת ישראל נפרדות היום ממנהיגה פורצת דרך, שהקדישה את כל חייה לשירות הציבורי ולתושבי נתניה", הוסיף ליברמן.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, כתב: "עצוב וכואב להיפרד ממרים פיירברג ז"ל. היא הייתה מנהיגה נחושה עם לב גדול, שידעה להפוך חזון למעשה ולהצעיד את נתניה לצמיחה, ביטחון ושגשוג. עשייתה הציבורית התאפיינה במסירות אין קץ, בממלכתיות ובמחויבות עמוקה לתושביה, והיא תישאר דוגמה ומורשת לדורות של מנהיגים. איבדתי חברה יקרה שאזכור לעד".

הרב הראשי לישראל ולשעבר רבה של נתניה, הרב קלמן בר ספד: "מרים הייתה אשת חזון שראתה מול עיניה את טובת תושבי העיר נתניה ואת מימוש שאיפתם לשגשוגה של העיר ולהפיכתה לאחת הערים החשובות והמשפיעות בישראל. היא חתומה על אין ספור מיזמים ופרויקטים מהפכניים בעיר, ברוח ובגשם. מיזמים שיצרו את הפסיפס המדהים של העיר נתניה.

מרים הצליחה לשמור על גשר יציב ואיתן בין חלקי החברה הישראלית. היא עשתה זאת גם בתקופות שמדינת ישראל ידעה סערות אמוציונלית קשות. תמיד שמרה על החיבור בין הקצוות השונים של עם ישראל. היא הדגישה את הטוב והמאחד, וסירבה ליפול אל הפילוגים והמחנאות", הוסיף.

לדבריו "לצד הראיה הכללית שאפיינה אותה, היא ראתה כל תושב ותושב באופן פרטי לפי צרכיו האישיים. בכך הייתה מרים כמו אמא של תושבי נתניה, וכך הם ישמרו את זכרה. עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני בעיר. ידעה לתת לכל קבוצה את מה שמגיע לה: את פריחת התרבות העירונית מצד אחד, ואת שימור המסורת ובניית בתי כנסת ומקוואות מצד שני.

באופן אישי אני חב לה רבות. מרים הייתה זו שהביאה אותי לכס רבנות העיר נתניה, ולאחר מכן עבדה קשה מאוד בתקופת מחלתה, כדי שאזכה בתפקיד הרב הראשי לישראל. לנצח אזכור לה טובה מרובה זו. תושבי נתניה ועם ישראל כולו ינצרו את זכרה הטוב והמאחד בליבם", סיכם.