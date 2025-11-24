הפרקליטות הצבאית הגיעה להסדר טיעון עם אחד מהמחבלים שביצע את פיגוע הירי הרצחני סמוך לישוב חומש בצפון השומרון, בדצמבר 2021.

בפיגוע נרצח יהודה דימנטמן הי"ד, תושב שבי שומרון, שהיה נשוי ואב לילד. המחבלים פתחו באש מטווח קצר לעבר רכבו, בו נסעו גם שניים מחבריו, שנפצעו מהירי.

על פי הסדר הטיעון, סעיפי ניסיון לרצח חבריו של דימנטמן נמחקו מכתב האישום, והמחבל הורשע רק בעבירות של רצח ובסחר בציוד מלחמתי.

על פי כתב האישום שהוגש, המחבלים ארבו לרכב שבו נסע דימנטמן יחד עם חבריו מהישיבה המקומית חומש, ופתחו לעברו באש מטווח קצר. דימנטמן נרצח במקום ושניים מחבריו נפצעו.

עוד עלה מהאישום כי המחבלים תכננו לחטוף את גופתו של דימנטמן ולטמון אותה בשביל צדדי סמוך לכפר בורקא, אך כוחות הביטחון סיכלו את כוונתם.

דימנטמן הי"ד הותיר אחריו הורים, 11 אחים, את אשתו אתיה ובנם בן התשעה חודשים דוד.

בפיגוע הירי נפצעו כאמור עוד שני יהודים, אביה אנטמן ונריה שלמה פלדמן, האחד באורח בינוני והשני באורח קל.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו המייצג את משפחת דימנטמן מסר: "מדובר במחבל נאלח שפעל לפגוע בקיומו של העם היהודי בארץ ישראל. המחבל לא פעל בחלל ריק אלא יצא מתוך חברה של רוצחים. הגיע הזמן לגרש את האויב האסלאמי מהארץ ובכך למנוע כל אפשרות של שחרור המחבל בעתיד. אנו נדרוש בבית הדין להשית על המחבל תשלום פיצויים גבוהים ובכך להרתיע מפגעים נוספים".