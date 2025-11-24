היום הוריד בנק ישראל את הריבית ב-0.25%, מ-4.5% ל-4.25%, מהלך המבשר, כנראה, התחלה של מספר מהלכי הורדת ריבית שישפיעו על כל בית אב בישראל.

הורדת ריבית היא אירוע המורגש ישירות בהלוואות משכנתא, בהשקעות ובכלכלת המשפחה השוטפת. כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם יוקר מחיה המקזז מדי חודש נתח הולך וגדל מההכנסה - ולכן כל שינוי קטן בריבית משנה את המערך הכלכלי.

בצד המיטיב מי שמחזיק משכנתא צמודת פריים מרגיש קצת הקלה. תשלום שנחתך ב־300-700 שקלים בחודש נותן תחושה שהחבל קצת מתרופף. מי שממחזר הלוואות יקרות ממש יכול ‘להחזיר שליטה’ בתקציב.

אך בישראל, ההשפעות אינן חד-כיווניות. ברגע שהריבית יורדת, שוק הנדל"ן מתעורר כמו קפיץ דחוס. יותר קונים, יותר משקיעים, יותר לחץ על מלאי שגם כך חסר - מה שמושך את המחירים למעלה. המשמעות היא שהמשכנתא עשויה להיות זולה יותר, אך מחיר הדירה עצמה עלול להאמיר.

גם בניהול הכסף השוטף הריבית הנמוכה יותר מורגשת. פיקדונות יתנו פחות תשואה, קרנות כספיות ייחלשו, ומי שהחזיק כסף ‘בבטוח’ מרגיש שהכסף עומד במקום בזמן שהמחירים רצים קדימה. כמו כן, הלוואות זולות יותר מעוררות חשק להוצאות.

הורדת ריבית יכולה להיות מתנה - אבל רק למי שעושה איתה מהלך מדויק. זה הזמן למחזר, לבנות הגנות, לחזק את תזרים המזומנים של המשפחה, ולהבין איפה נכון להשקיע ואיפה נכון לעצור. מי שמנהל את הכסף שלו בחכמה בתקופות כאלה, לא רק שורד, אלא יוצר יתרון.

הכותב הוא מומחה פיננסי ומנהל תחום השקעות בקבוצת goola