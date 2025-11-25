נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל בתהליך שמטרתו לבחון האם יש להכריז על סניפים מסוימים של תנועת "האחים המוסלמים" כארגוני טרור.

מדובר במהלך שעשוי להביא להטלת סנקציות על אחת התנועות האסלאמיסטיות הוותיקות והמשפיעות ביותר בעולם הערבי.

בהודעת הבית הלבן נמסר כי טראמפ חתם על צו נשיאותי המורה למזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ולשר האוצר, סקוט בסנט, להגיש דוח לבחינת הסוגיה. הצו קובע כי יש להשלים את הדוח ולהגישו בתוך 45 ימים, ולאחר מכן לפעול לקידום כל הגדרה שכזו בהתאם למסקנותיו.

הממשל האמריקני טוען כי פלגים שונים של תנועת האחים המוסלמים במדינות כמו לבנון, מצרים וירדן תומכים או מעודדים פעולות אלימות נגד ישראל ובעלות בריתה של ארצות הברית, וכן מספקים סיוע חומרי לחמאס.

בהודעת הבית הלבן נאמר: "הנשיא טראמפ מתעמת עם הרשת הבין-לאומית של האחים המוסלמים, שמלבה טרור ופעולות לערעור היציבות נגד האינטרסים ובעלות הברית של ארצות הברית במזרח התיכון".

רוביו התייחס לנושא כבר בחודש אוגוסט האחרון, אז ציין כי הממשל פועל להכרזה רשמית על תנועת האחים המוסלמים כארגון טרור.

לדבריו, "התהליך בעניינה של התנועה ארוך ומורכב מפני שצריך להגדיר בנפרד כל סניף של תנועת האחים המוסלמים".