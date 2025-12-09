מושל מדינת פלורידה שבארה"ב, רון דה סנטיס, הודיע הלילה (שלישי) כי הגדיר את ארגון האחים המוסלמים והמועצה ליחסים איסלאמיים-אמריקניים (CAIR) כארגוני טרור.

"הרשויות פלורידה מונחות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים כדי למנוע פעילויות בלתי חוקיות מצד ארגונים אלה, לרבות שלילת זכויות או משאבים מכל מי שמספק להם סיוע חומרי", אמר דה סנטיס.

המהלך של פלורידה מגיע שבועיים לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל בתהליך שמטרתו לבחון האם יש להכריז על סניפים מסוימים של "האחים המוסלמים" כארגוני טרור.

בהודעת הבית הלבן נמסר כי טראמפ חתם על צו נשיאותי המורה למזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ולשר האוצר, סקוט בסנט, להגיש דוח לבחינת הסוגיה. הצו קובע כי יש להשלים את הדוח ולהגישו בתוך 45 ימים, ולאחר מכן לפעול לקידום כל הגדרה שכזו בהתאם למסקנותיו.

הממשל האמריקני טוען כי פלגים שונים של תנועת האחים המוסלמים במדינות כמו לבנון, מצרים וירדן תומכים או מעודדים פעולות אלימות נגד ישראל ובעלות בריתה של ארצות הברית, וכן מספקים סיוע חומרי לחמאס.