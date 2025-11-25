דירות 4 חדרים חדשות בבית שמש בפחות מ־1.9 מיליון שקלים? מתברר שזה אפשרי - אך רק בתנאי אחד: גיבוש קבוצת רוכשים מצומצמת, המונה בין שמונה לעשרה משקי בית.

היוזמה נבחנת בימים אלה על רקע העלייה החדה במחירי הדירות גם בבית שמש הוותיקה, אזור שחווה בשנים האחרונות תנופת התחדשות מואצת. בין הסיבות לכך ניתן למנות את הביקוש הגובר מצד הציבור החרדי, שדרוג תשתיות, קרבה לתחבורה ציבורית ומוסדות חינוך - והעובדה שהשכונה שוכנת במרחק קצר מירושלים ומערי המרכז.

לפי פרטי היוזמה, קבוצה שתתאגד מראש ותגיע ליזם כגוף מאורגן, עשויה לקבל הנחה של כ־10%-15% ממחירי השוק. ההובלה היא של אבי ממן, בעלים של חברת Power Group, המתמחה בגיבוש קבוצות רוכשים ליצירת כוח קנייה משותף. לדבריו, "מחיר כזה בפרויקט חדש המתאכלס בקרוב לא קיים אפילו כבר בפריפריה".

לדברי ממן, הדירות המוצעות כוללות דירת 4 חדרים ב־1,895,000 ₪ ודירת 5 חדרים ב־2,195,000 ₪ - מחירים המשקפים עלות למ"ר הנמוכה מ־19,000 ₪, נתון שכמעט ואינו קיים בפרויקטים חדשים בעיר, ובוודאי לא בלב השכונה הוותיקה.

היזם שהציע את המחיר מסביר כי ההנחה אפשרית רק במקרה בו תתגבש קבוצה של רוכשים רציניים, שכן ריבוי עסקאות בזמן קצר מאפשר לו לחסוך בעלויות תפעול ומכירה. עם זאת, טרם נחתם הסכם סופי בנושא, ונותרו 13 דירות בלבד בכל הפרויקט. במידה שהקבוצה תתגבש, המחיר המוזל יישמר רק עבורה ולא יוצע לציבור הרחב.

ההזדמנות עשויה להתאים לזוגות צעירים, משפרי דיור, משקיעים המחפשים פוטנציאל השבחה באזור, וכן לרוכשים שמעדיפים כניסה מהירה לדירה, כאשר האכלוס צפוי בתוך כחצי שנה.

למרות הדמיון למונח "קבוצת רכישה", היוזמים מבהירים: אין מדובר בקבוצת רכישה אלא בקבוצת רוכשים. ההבדל המהותי הוא שהקבוצה איננה רוכשת את הקרקע ואינה מנהלת את הבנייה, אלא פועלת מול קבלן קיים ובליווי בנקאי, כאשר כל רוכש חותם על חוזה אישי מול היזם.