דוח העשור של לקט ישראל ו-BDO, שפורסם היום (שלישי) בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, חושף כי בעשור האחרון הושמד מזון בשווי כולל של כ-211 מיליארד שקלים במשק הישראלי.

למרות ירידה של 13.3% באובדן מזון לנפש - מ-300 ל-260 ק"ג בשנה - העלייה ביוקר המחיה והצמיחה הדמוגרפית הובילו לכך שהיקף האובדן הכללי נשאר גבוה במיוחד.

על פי הדוח, בשנת 2024 לבדה נזרקו בישראל כ-2.6 מיליון טון מזון בשווי כלכלי של 26.2 מיליארד שקלים - כ-39% מהמזון המיוצר בארץ, שווה ערך ל-1.3% מהתוצר הלאומי.

האובדן במקטע הצריכה הביתית לבדו נאמד בכ-10 מיליארד שקלים - כ-10,785 ש"ח למשק בית בשנה. נתונים אלו מוצגים על רקע של כ-1.5 מיליון ישראלים, כ-485 אלף משקי בית, החיים בתנאי אי-ביטחון תזונתי.

לצד העלות הכלכלית, מציג הדוח גם השלכות סביבתיות ובריאותיות כבדות: אובדן מזון גורם לבזבוז מים וקרקע, פליטת מזהמים ועלויות טיפול בפסולת, בהיקף שנתי של כ-4.2 מיליארד ש"ח. עוד עולה כי העלות הבריאותית של אי-ביטחון תזונתי עומדת על 5.8 מיליארד ש"ח בשנה - כ-4% מהוצאות הבריאות.

מאז דוח מבקר המדינה מ-2015 שחידד את היעדר המדיניות בנושא, קודמו תיקונים מהותיים: חוק הצלת מזון עודכן, נכתבה תוכנית לאומית לביטחון תזונתי, וב-2025 פורסמה לראשונה תוכנית ממשלתית לצמצום אובדן מזון - ביוזמת המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.

שרת הגנת הסביבה עידית סילמן מסרה, "דוח אובדן המזון מציג תמונה עגומה שהגיעה העת לשנותה... הצלת מזון היא צעד יסודי בבניית משק מזון בר-קיימה... המשרד ימשיך לפעול ליישום התוכנית באמצעות עיגון תקציבי ושיתוף פעולה בין-משרדי ורב-מגזרי".

גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, אמר, "211 מיליארד שקלים של מזון נזרקו בעשור אחד. זהו מחדל לאומי שאין לו הצדקה... אפשר להציל מזון ראוי, להפוך בזבוז למשאב, ולחבר בין שפע לחוסר".

ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי ממשרד הבריאות הדגישה את הפן הבריאותי: "הגדלת צריכת פירות וירקות בקרב אוכלוסיות אלו יכולה להביא לשיפור משמעותי בבריאותם... המשרד פועל לצמצום בזבוז מזון גם ברכש הציבורי ובתוכניות חינוכיות".

חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, ציין כי "אובדן מזון בהיקף של 26 מיליארד שקל בשנה האחרונה מהווה פגיעה קשה בביטחון התזונתי, ביוקר המחיה ובאיכות הסביבה... יש לעדכן את תקציב המדינה לשנת 2026 ולכלול בו תקצוב לתוכנית לאומית להצלת מזון כבר השנה".