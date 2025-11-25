פוליטיקאי בשם אדולף היטלר אוונונה אמור לזכות ברוב מוחלט של קולות המצביעים בבחירות המקומיות לרשויות ומחוזות שהתקיימו היום (שלישי) בנמיביה.

היטלר הוא חבר מפלגת ה"סוואפו" בנמיביה, שמתמודד במחוז הבחירה אומפונדג'ה. בבחירות הקודמות שנערכו בשנת 2020 זכה הפוליטיקאי עם השם המזעזע ברוב מוחלט של 85 אחוזים מקולות המצביעים, והסקרים מראים כי גם בבחירות הנוכחיות הוא אמור לנצח בקלות.

היטלר, בן 59, טוען כי אביו ככל הנראה לא הבין מה משמעות השם, כאשר החליט לקרוא לבנו דווקא על שם הצורר הנאצי.

בראיון שהעניק ל"בילד" הגרמני בשנת 2020, אמר היטלר אוונונה מנמיביה כי "אבי כנראה לא הבין מה אדולף היטלר מייצג. כילד, ראיתי את זה כשם נורמלי לחלוטין. רק כשגדלתי הבנתי שהאיש הזה רוצה לכבוש את כל העולם. אין לי שום קשר לאף אחד מהדברים האלה".

לאחר מכן הוא העניק ראיון לאתר The Namibian וגם שם ניסה להתנער מההקשר ההיסטורי לשמו של הצורר הנאצי.

"אבי נתן לי את השם הזה 'אדולף היטלר', אבל זה לא אומר שיש לי את האופי של אדולף היטלר. היטלר היה אדם שנוי במחלוקת ששבה והרג אנשים ברחבי העולם. אני לא כמוהו", אמר הפוליטיקאי מנמיביה.