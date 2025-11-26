הזמר אייל גולן פרסם התנצלות בפני איש התקשורת אלירז שדה, בעלה של אילנית לוי גרושתו, אחרי תגובה עוקצנית שכתב לו ברשת.

גולן תקף את שדה בתגובה לברכה מרגשת שפרסם לבנו ליאם, שחגג יום הולדת והשיק שיר חדש. שדה כתב, בין היתר: "ובתוך כל המסע הזה שלך אתה יודע תמיד להיות אח בכור אוהב לאלין ואריאה",

גולן השיב: "יש לו עוד שלושה אחים יאן, מיאל ורון סתם אם שכחת אני פה להזכיר. אבל אחלה ברכה ריגשת".

התגובה זכתה לביקורת רחבה מצד גולשים ברשתות החברתיות, מה שגרם לגולן להסיר אותה ולפרסם התנצלות: "אהובי ליבי אני מבין שהתגובה שלי קצת יצאה מפרופורציה וחלילה לא הייתה כוונה לפגוע באף אחד".

עוד הוסיף: "אלירז הוא אח אהוב וחלק בלתי נפרד מהמשפחה המורחבת. וכמו תמיד אני אומר תודה על מה שהוא בשביל הילדים שלי. רק רציתי להזכיר את כל הילדים שלי שהם הגאווה שלי, וגם להם ליאם הוא אח בכור. לא הייתה שום כוונה לפגוע להפך ברכה מאוד מרגשת כמו שכתבתי. משפחה זה מעל הכל".