הזמר אייל גולן חשף הערב (חמישי) במהלך הופעתו בפארק הירקון בפני אלפי מעריצים, כי לאחרונה שקל לפרוש מהמוזיקה באופן מלא, מתוך רצון להעניק לילדיו סביבה שקטה ויציבה.

גולן הסביר כי ילדיו הבוגרים, ליאם ואלין, עברו תקופה קשה, וכעת כשהילדים הקטנים מיאל ורון גדלים, הוא שואף להרחיקם מהחשיפה והסערות הציבוריות הנלוות לקריירה שלו.

גולן אמר: "בתקופה האחרונה חשבתי לזרוק הכל, מספיק. ואמרתי לעצמי זה הזמן לפרוש, זה הזמן לשים את הכל בצד".

במהלך דבריו התייחס גולן גם לעימות המתמשך מול ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, סביב מגבלות עוצמת השמע בהופעותיו בפארק הירקון. לדבריו, אף שהוא "סופג וסופג", התמיכה מהקהל העניקה לו כוחות מחודשים להמשיך.

לדבריו, ההופעות האחרונות הוכיחו לו את עוצמת החיבור עם הקהל ואת התמיכה האיתנה שהוא זוכה לה, גם בזמנים לא פשוטים.