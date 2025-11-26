בפרק 41 של הפודקאסט "פיוטקאסט", אירח עוזיאל סבתו את המוזיקאי והזמר סהר דוד לשיחה מרתקת על מקומה של המוזיקה התימנית בישראל - בין שורשיה העמוקים למסלולי ההתחדשות העכשווית.

במהלך השיחה דנו השניים בהתפתחות המוזיקה התימנית בקרב יהודי תימן - מקהילות שבהן נאסר לנגן בכלי נגינה, ועד לתקופה הנוכחית שבה כלים מסורתיים כמו הפח זוכים להכרה מחודשת ואף משולבים בתזמורות מקצועיות.

השניים עסקו גם בהבדלים בין מסורות שונות בתוך יהדות תימן - בין ה"בלדי" ל"שאמי", ובין הגייה צנענית להגייה שרעבית - ובחנו כיצד האיחוד של כל הקהילות בארץ הוביל לגיבוש סגנון מוזיקלי ייחודי שזוכה כעת להערכה מחודשת.

לקראת סיום הפרק, הקדישו השניים מקום לפיוט הידוע "קריה יפהפיה", כמחווה למורשת ולמוזיקה שנשמרה ועוברת עיבוד והתחדשות בימינו.