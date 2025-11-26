מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל שנפל במלחמת לבנון השנייה, חגגה היום בשורה אישית מרגשת - הפיכתה לסבתא לראשונה.

בפוסט שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה: "יש פעמים בחיים שאנחנו זוכים לגעת בקודש. זכיתי ברגע כזה עם הלידה המיוחדת של הבת שלי".

היא הוסיפה: "הבכורה שלי הפכה לאמא והיא והאיש המיוחד שלה הפכו אותי לסבתא. התרגשות בכל הרבדים".

עמנואל מורנו ז"ל נישא למיה בשנת 1999, ונפל בקרב בסיום מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, כאשר לבני הזוג היו שלושה ילדים.

מורנו הוא החייל היחיד בתולדות צה"ל שתמונתו נאסרה בפרסום גם לאחר מותו, בשל תפקידיו הרגישים בשירות הצבאי.

שלוש שנים לאחר נפילתו נישאה מיה בשנית לאלירן אוחנה.