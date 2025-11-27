בית. קהילה. ציונות.

הישוב חירן/דרור הממוקם ליד בבאר שבע ממשיך למשוך אליו עשרות משפחות צעירות ומשקיעים שמבינים את הפוטנציאל הגדול של אחד היישובים המבטיחים בדרום. בשוק שבו צמודי קרקע הפכו למוצר נדיר ויקר במיוחד, חירן מציגה אפשרות שלא קיימת כמעט בשום מקום אחר בארץ: רכישת צמוד קרקע בהון עצמי של 449 אלף ש"ח בלבד - כולל כל ההוצאות הנלוות!

הביקוש ליישוב הולך וגדל בזכות תכנון קהילתי מוקפד, רחובות מרווחים, מוסדות חינוך חדשים והעובדה שהוא בנויה מראש כמתחם מודרני ולא כטלאי עירוני. התוצאה היא קהילה צעירה, מסודרת ואיכותית, שמספקת חוויית מגורים עם תחושת ציונות חזקה ואווירה של יישוב קהילתי - דקות ספורות מבאר שבע, קרית התקשוב וכביש 6.



הגרעין בחִירָן הוקם ב-2008 כדי לבנות קהילה דתית-לאומית מובילה בצפון הנגב, עם דגש על קהילה, חינוך ערכי והתנדבות. שותפות “בני דוד” והקמת הישיבה התורנית מעניקות עוגן רוחני, מושכות משפחות ומאיצות את התפתחות היישוב.



מדובר במוצר כמעט בלתי אפשרי להשגה באזורי ביקוש, ובמיוחד במחירים שכאלה.

לצד המשפחות שמגיעות לחירן למגורים, יותר ויותר משקיעים מזהים את יתרונות היישוב: תכנון מוקפד, היקף בנייה מצומצם ואוכלוסייה איכותית שמביאה לקהילה יציבה וצומחת. כל אלה מייצרים בסיס כלכלי יציב שמרמז על עלייה בצפי המחירים בטווח הבינוני.

במילים פשוטות: חירן נמצאת ברגע שבו "עדיין אפשר להיכנס" לפני הזינוק. האפשרות לרכוש צמוד קרקע במחיר שמתחיל של 449 אלף ש"ח אינה דבר שקיים בשוק הרחב, וקיים סיכוי גבוה שחלון ההזדמנויות ייסגר כשהפיתוח יושלם.

