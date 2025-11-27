צה"ל פרסם היום (חמישי) תיקון רשמי בנוגע לנסיבות נפילתם של ארבעה לוחמים בפעילות מבצעית ברפיח - בעקבות ממצאי תחקיר מבצעי שהוצג למשפחות השכולות.

על פי העדכון, רס"ן אומרי-חי בן משה, סרן ערן שלם, סגן רון אריאלי וסגן איתן אבנר בן יצחק נהרגו בספטמבר האחרון מפיצוץ מטען שהופעל בשכונת ג'ניינה, בעת שנסעו בהאמר שהוביל את השיירה - ולא מאחורי דחפור D9, כפי שצוין בתחילה.

עוד נמסר כי בניגוד לנאמר בתחקיר הראשוני, אף אחד מכלי הרכב לא סטה מהציר והדחפור היה במרחב מאות מטרים מאחורי הכוח.

במהלך הפעילות, שהתקיימה במסגרת פעילות התקפית של צוות הקרב של חטיבה 261, חטיבת בה"ד 1 תחת פיקוד אוגדה 143, עלה ההאמר הראשון בשיירה על מטען חבלה רב עוצמה.

הפיצוץ גרם למותם של ארבעת הלוחמים ולפציעת שלושה נוספים - אחד מהם באורח קשה, אחד בינוני ואחד קל.

מהתחקיר עולה כי מאחורי ההאמר שנפגע נעו שני האמרים נוספים, כוח חי"ר, דחפור D9 ושישה כלי באגר. האירוע התרחש כחלק ממאמץ מבצעי בשטח אורבני.

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי ממצאי התחקיר הוצגו למשפחות בשקיפות מלאה, וכי צה"ל משתתף בצערן של המשפחות השכולות וימשיך ללוותן ככל שיידרש.

בדיווח הראשוני שפורסם לאחר האירוע צוין כי דחפור D9 פתח את הציר, וההאמרים נעו בעקבותיו - תיאור שהופרך כעת בעקבות תחקיר מעמיק ועדכון רשמי.