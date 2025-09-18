הצהרת דובר צה"ל אחרי האסון

צה"ל התיר לפרסום כי ארבעה לוחמים, צוערים בבה"ד 1, נהרגו מפיצוץ מטען חבלה באזור רפיח.

מספר חללי המלחמה עלה ל-908.

ההרוגים הם רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26, מצפריה, מפקד פלוגה בגדוד 'דקל', בית הספר לקצינים. שירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים; סגן רון אריאלי, בן 20, מחדרה, צוער בגדוד 'דקל'. שירת כלוחם בחטיבת גולני; סגן איתן אבנר בן יצחק בן 22, מהר ברכה, צוער בגדוד 'דקל'. שירת כלוחם בעוצבת הקומנדו וסגן ערן שלם, בן 23, מרמת יוחנן, צוער בגדוד 'דקל'. שירת כלוחם בסיירת מטכ"ל.

באירוע נפצעו עוד שלושה לוחמים - אחד הם באורח קשה ושניים באורח בינוני. התקרית התרחשה כשהאמר בו נסעו עלה על מטען חבלה בשכונת ג'ניינה שברפיח.

מתחקיר ראשוני עולה כי הכוח מחטיבת בה"ד 1, שפועל בדרום רצועת עזה בשלושת השבועות האחרונים, ביצע משימת טיהור קני מחבלים בשכונה.

דחפור D9 פתח ציר, כשמאחוריו נסעו שני האמרים עם הלוחמים. בסביבות השעה 9:15 עלה אחד הרכבים על מטען צד שהתפוצץ בעוצמה רבה.

בצבא בודקים חשד כי צלף של חמאס ירה לעבר הלוחמים לפני הפעלת המטען. בצה"ל הדגישו כי האירוע התרחש במהלך פעילות ביטחון שדה שגרתית כחלק מאחזקת ציר פילדלפי הסמוך.

עוד נמסר כי רפיח נחשבת כבושה ומטוהרת, ונותרו בה לפי הערכות כמה עשרות מחבלים בלבד, רובם בשכונת ג'ניינה.

סגן רון אריאלי, שנפל בתקרית, נהרג ביום הולדתו ה-20 והותיר אחריו הורים, אח ואחות. הוא למד והתחנך בבית הספר הרב תחומי בחדרה. אביו הוא קצין משטרה.

מנהלת בית הספר התיכון בו למד כתבה: "רון היה הלב הפועם של הכיתה, מנהיג טבעי , שתמיד היה במרכז הכיתה, לא מתוך רצון להתבלט, אלא מתוך מנהיגות טבעית, חיובית ומכבדת. בכל צעדיו ניכרו האמונה, הנחישות והאהבה הגדולה לאדם ולמולדת".