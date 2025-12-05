אביהוד בן יהודה, אביו של רס"ל (במיל') אביתר בן יהודה הי"ד שנפל במהלך פעילות מבצעית בשומרון לאחר שמטען רב עוצמה התפוצץ על רכבו, התארח באולפן ערוץ 7 וסיפר על דמותו של בנו, על הדרך המיוחדת בה השפיע על הסובבים אותו, גם בחייו וגם לאחר מותו, ועל היוזמות שממשיכות את מפעל חייו.

לעבודתו עם בני נוער הגיע בעקבות חבר שקרא לו לשמש כמדריך בפנימייה בפתח תקווה. "ושם הוא סוחף את הנוער, פשוט יש לו כריזמה, הוא נולד עם כריזמה".

בן יהודה שיתף בסיפור מאחד החניכים, "הגיע לשבעה לנחם אחד החניכים, לא חניך ישיר שלו. הוא סיפר שפעם אביתר היה עם מדי ספורט לצאת לפעילות ספורט וקלט שאני יושב בבית מדרש, אני עצוב. הוא נכנס ויושב לידי. לא מדבר מילה. פשוט יושב שעתיים פלוס ומאותו יום הוא ליווה אותי".

בהמשך שירת כמדריך גם בישיבת חיספין לבני מנשה. העובדת הסוציאלית סיפרה: "הוא ידע לבוא עם קנקני תה, ולהעיר 'קום צדיק'. תמיד ידע את מי להרים מהמיטה, את מי ללטף, הוא עזר למי שהתקשו".

אביתר, שנולד עם אלופציה, מצב רפואי הגורם לנשירת שיער מלאה, בחר לא להסתיר זאת. "כשהוא סיים את הפעילות שלו ביישוב מאור, אחת החניכות שואלת אותו, אביתר, מה הסיפור שלך? ואז הוא סיפר". בעקבות כך הוא יצא עם הרצאה לנוער בשם "לנצח את עצמך ולהיות בשמחה", ושיתף גם בקבוצת תמיכה לחולי אלופציה: "לעזור לאנשים לצאת מהמבוכה הזאת, להביא את עצמם בלי להתבייש, מתוך עוצמה, מתוך הכרה. חשוב מה שאתה עושה, לא חשוב איך אתה נראה".

הוא סיפר על מיזם נוסף של אביתר, "בקורונה אביתר זיהה שאנשים לא יכולים להגיע לבית הכנסת. הוא התחיל לתקוע. כל שנה הוא היה על רשימה - מי לא יכול להגיע לבית הכנסת והוא הולך לתקוע בבית". בערב ראש השנה האחרון עבר בין המחלקות בבית החולים קפלן ותקע שופר לחולים: "השפתיים שלו היו כבר אדומות ושרוטות מרוב תקיעות שופר. רק לזכות אנשים בתקיעת שופר".

על ההתמודדות האישית עם מחלתו סיפר האב: "הוא תמיד היה חייכן, הוא לא הרגיש שונה. הוא פרץ קדימה עם המון ביטחון". כבר בילדותו יזם מעגלי תהילים והנהיג את בני השכונה. "היה לו משפט, 'לא חשוב מה אחרים חושבים עלייך - חשוב מה אני עושה. אני עושה טוב אז אני בן אדם טוב'".

אביתר היה הבן החמישי מתוך עשרה, נשוי ואב. במהלך המלחמה גייס את עצמו למילואים ושירת בגזרת השומרון. "במהלך פעילות בכפר טמון עלה רכבו על מטען שהוסתר בכביש. "הוא לא נהרג מיד. הוא עלה מסערי השמיימה בדרך לבית החולים. הגוף נשאר שלם, הפגיעה הייתה מההדף".

יוזמות רבות הוקמו להנצחתו. אחת מהן היא פרויקט "נגררות - מובילים באהבה בדרכו של אביתר", המסייע לאנשים בעת מעבר דירה. "מה שאנחנו שומעים, שהעגולות האלה, ברוך השם, כל הזמן בפעילות". נוסף לכך הוקם מצפה במקום נפילתו, אתר שידוכים לבני 30+, ספריות תורניות, ו-11 סיומים לעילוי נשמתו. "החיים נבנים. אביתר לא מת. אביתר חי".

אביהוד מסכם: "אין ספק שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו משהו, העם עבר משהו, אנשים יותר מתקרבים למסורת, אנחנו צריכים אחדות, אחדות אמיתית. רק ככה אנחנו נוכל להתמודד. אנחנו בתקופה מאוד היסטורית שאנחנו חיים בה. הקדוש ברוך הוא בחר אותם בפינצטה - את כל אחד מהם. ואביתר אחד מהם".