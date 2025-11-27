נשיא ועידת רבני אירופה, פנחס גולדשמידט, הגיש מועמדות רשמית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפרס נובל לשלום לשנת 2026.

במכתב שהועבר לוועדה הנורבגית לפרס נובל, שיבח הרב גולדשמידט את הנהגתו הדיפלומטית של טראמפ, את קידום האינטרסים הכלכליים והביטחוניים המשותפים ואת מחויבותו לחיזוק חופש הדת והאמונה ברחבי העולם.

לדבריו, שלושה הישגים מרכזיים עומדים בבסיס ההמלצה: הסכמי אברהם שהביאו לנורמליזציה עם ארבע מדינות מוסלמיות, עמדה תקיפה מול תוכנית הגרעין האיראנית, ותוכנית שלום מקיפה לעזה שהובילה לשחרור חטופים ולהפסקת אש.

לדברי גולדשמידט, "בעולם המקוטב והמשוסע בו אנו חיים, החתירה לשלום דורשת פעולה ברורה ומהירה. הנשיא טראמפ הוכיח שוב ושוב את יכולתו לפעול באזורים רווי מתחים ומלחמות".

ועידת רבני אירופה מייצגת למעלה מ־1,000 רבנים וראשי קהילות ברחבי היבשת ופועלת מאז 1956 להבטחת ביטחון הקהילות היהודיות, שמירה על זכויות דתיות, ומאבק מתמשך באנטישמיות.