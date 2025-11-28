אוהד חמו מפרשן את הסכמת חמאס באדיבות המצלם

הפרשן לענייני ערבים אוהד חמו התייחס בסרטון שפרסם לשאלת שיתוף הפעולה של חמאס בעסקת החטופים, אשר כללה את השבת החטופים, למעט שתי גופות של חללים.

לדבריו, מדובר בצעד הנוגד את הגישה האסטרטגית של חמאס, וההסבר לכך עשוי להיות טמון בסעיף סודי שלא פורסם.

"חמאס מסר את הקלף היחיד שהיה לו", אמר חמו. "השאלה היא למה הוא עשה את זה? זה מנוגד ל-DNA שלו. יש כל מיני הערכות, גם בישראל וגם בשטחים, שיש סעיף סודי - איזשהם ערבויות או ביטחונות שחמאס קיבל מהמתווכות, אולי מהאמריקאים, אולי מאחרים".

חמו הסביר כי אחת ההערכות הנפוצות בעזה נוגעת לדרישת ישראל וארה"ב לפירוז רצועת עזה מנשק. לדבריו, זהו האיום המשמעותי ביותר מבחינת חמאס, והתגובה לכך עשויה להיות ניסיון להשיג ערבויות שלפיהן הארגון לא יתפרק מנשק קל.

"כן הם יוותרו על המנהרות, כן הם יוותרו על הרקטות", אמר, "אבל לפחות נשק אישי, קלאצ'ניקובים, ימשיכו להחזיק".

עוד הוסיף כי לפי גורמים ברצועה, ייתכן שאנשי חמאס אף ישולבו בגופי הביטחון הפלסטיניים כחלק מההבנות. "המתווך האמריקאי בשארה בחבח, אמריקאי-פלסטיני, אמר שהם גם יטמעו במנגנוני הביטחון הפלסטיני. כלומר, לא שמחבלי חמאס יתפרקו מנשק ולא יגורשו - אלא גם חלקם לפחות יטמעו במנגנוני הביטחון ברצועת עזה".

"וזה ההסבר שיש בעזה למדוע חמאס משתף פעולה ומשיב את החטופים החלליים שלנו", סיכם חמו.