המונים השתתפו הבוקר (ראשון) בהלוויתו של דרור אור, שנרצח ונחטף ב-7 באוקטובר וגופתו הוחזרה לישראל בשבוע שעבר.

מסע ההלוויה יצא מקיבוץ רעים לכיוון בית העלמין בקיבוץ בארי.

נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב בחשבון ה-X שלו: "786 ימים מאז מרצחי החמאס שלחו ידיהם המרושעות על מיטב בנותינו ובנינו בקיבוץ בארי ובכל הנגב המערבי, והיום, סוף-סוף, אחרי למעלה משנתיים של כאב וייסורים - מלווה דרור אור, החטוף החלל האחרון של הקיבוץ מהטבח הנורא - למנוחת עולמים באדמת הקיבוץ אותו כה אהב.

כאב וצער גדול מלווים היום את עם ישראל יחד עם משפחת אור וקיבוץ בארי כולו - קהילה מופלאה שנפגעה קשות אך מעולם לא איבדה את רוח האדם והערבות ההדדית. זכרו וזכר כל יקירי הקיבוץ יאירו לנו את המחויבות להמשיך לאחד לבבות, להגביר אור ולפעול בכל יכולתנו להשבת שני חטופינו שעדיין שם", הוסיף.

דרור נקבר לצד אשתו יונת, שנרצחה ב7.10 בקיבוץ. בניו יהלי ונעם יחד עם אלעד אחיו של דרור הקריאו קדיש.

הספידו את דרור - הוריו, דורית ויובל, ילדיו יהלי, נעם ועלמה, אחיו אלעד, אחותו דנה, שותפו לעבודה ב"מחלבת בארי" וחברו הטוב, דגן פלג, מנכ"ל דפוס בארי וחברו הטוב, בן סוכמן, ועוד כמה מחבריו וחברותיו הקרובים. אהוד בנאי ביצע שני שירים - "איש ציפור" ו"בלוז כנעני".

אימו, דורית אור, ספדה: "בשבת השבעה באוקטובר, דרור ויונת היו עם ילדיהם נעם ועלמה בביתם בשכונת הכרם. כאשר המחבלים כבר נכנסו לבית והחלו להצית אותו, דרור ויונת הנחו את נעם ועלמה לקפוץ מהחלון, לברוח ולהישאר יחד. בכך הצילו את חייהם. נעם ועלמה נחטפו לעזה זמן קצר לאחר שקפצו מחלון הממ"ד. הם חזרו לישראל ב-25.11.23 במסגרת עסקת החטופים הראשונה, לאחר 50 יום בשבי. במשך תקופה ארוכה, דרור נחשב כחטוף-נעדר ורק ב-2.5.24 התבשרה המשפחה שנרצח בבארי בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה לאחר מכן. למעלה משנתיים נלחמה משפחתו על השבתו.ב-25.11.25, שנתיים בדיוק לאחר שעלמה ונעם שבו מהשבי, הוחזר גם דרור לקבורה במקום שנשמר לו, לצדה של יונת.

דרור ויונת גידלו את ילדיהם המתבגרים לתפארת, אהבו לטייל בעולם, לבלות ולצחוק עם חבריהם הרבים והיוו חלק חשוב ביותר ממשפחת אור. כשמם, דרור ויונת היו אנשי חופש ואור. אנשי רוח ויצירה. הם ידעו לחלום, ולהפוך חלומות למציאות. שניהם השאירו אחריהם מותגים מקומיים שממשיכים את דרכם בעולם ואנשים רבים שחסרים את דמותם הייחודית: קבוצת חברים קרובה איתם אהבו לרקוד ולבלות, משפחה שבה היוו עוגן משמעותי, ואת שלושת ילדיהם, שעל אף שנים מעטות מדי איתם, ספגו לתוכם את האור והטוב שהיה בהם", סיימה את הספדה.

זיהויו של דרור ז"ל הושלם ביום רביעי האחרון במכון לרפואה משפטית, לאחר שהוחזר לישראל. המועד הכואב צוין בדיוק שנתיים לאחר ששני ילדיו, עלמה ונעם, שבו מהשבי.

דרור נרצח בידי מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לעזה. אשתו, יונת, נרצחה אף היא. שני ילדיהם, נעם ועלמה, שהיו בני 16 ו־13 באותה עת, נחטפו והושבו לישראל לאחר 50 ימי שבי, במסגרת עסקת הפעימות הראשונה ב-25 בנובמבר 2023. לדרור וליונת בן נוסף, יהלי, ששרד את המתקפה הרצחנית.

על פי בני משפחה וגורמי קיבוץ, המחבלים שחדרו לשכונת הכרם בבארי הציתו את ביתם של בני משפחת אור. דרור ויונת חילצו את ילדיהם דרך חלון הממ"ד ובכך הצילו את חייהם. בהמשך נאלצו בני הזוג להתפצל בניסיון להימלט, אך השניים נרצחו, ודרור נלקח לעזה.