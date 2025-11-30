בית הקברות היהודי במחוז סלטיביקה בחרקוב שבאוקראינה נפגע בשבת האחרונה מטיל רוסי, כך דיווחה הקהילה היהודית המקומית.

המקרה מצטרף לשורה ארוכה של פגיעות באתרים יהודיים ברחבי אוקראינה מאז פלישת רוסיה למדינה לפני כשלוש שנים.

הרב משה מוסקוביץ, שליח חב"ד והרב הראשי של חרקוב, הגיע לבית הקברות שנפגע, סייר באזורים שניזוקו והתפלל לזכר הנפטרים הקבורים במקום. כעת מתאמת הקהילה היהודית בשיתוף עם העירייה צעדים לתיעוד מלא של הנזקים ולשיקום המקום.

זוהי לא הפעם הראשונה שבה נפגעים אתרים יהודיים באוקראינה כתוצאה מהתקפות רוסיות. על פי נתוני הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה, כבר תועדו כ-30 מקרים של פגיעה ישירה באתרים יהודיים ברחבי המדינה.

בין המבנים שניזוקו: בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים, אנדרטאות, מבנים היסטוריים ובתי קברות נוספים. הפגיעות באתרים אלו מוסיפות לסבל הכבד שחווים חברי הקהילות היהודיות באוקראינה במהלך המלחמה הנמשכת.

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהחלה בפברואר 2022, ממשיכה לגבות מחיר כבד מכלל האוכלוסייה האזרחית, כולל הקהילה היהודית שחווה פגיעות חוזרות ונשנות במוסדותיה ובאתרי המורשת שלה.