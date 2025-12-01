ד"ר יוזף מנגלה, הרופא הנאצי הידוע בניסויים הברבריים שביצע באסירים באושוויץ, התגורר בחופשיות בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה, למרות שהרשויות ידעו את זהותו האמיתית. כך עולה ממסמכים מסווגים שנחשפו בארגנטינה, בהוראת הנשיא חאבייר מיליי.

מנגלה, שכונה "מלאך המוות", פיקח על עינויים מחרידים במסווה של מחקר רפואי לפני שנמלט מגרמניה בשנת 1949. מהמסמכים שפורסמו בארגנטינה עולה כי הרשויות עקבו אחרי תנועותיו של מנגלה ברחבי דרום אמריקה אך לא הצליחו לעצור אותו.

מנגלה נכנס לארגנטינה בשנת 1949 עם דרכון איטלקי תחת השם הלמוט גרגור. מסמכים מאמצע שנות ה־50 מאשרים כי הרשויות ידעו ש"מלאך המוות" נמצא בקרבם.

עוד עולה מהמסמכים כי בשנת 1956 ביקש מנגלה את תעודת הלידה המקורית שלו משגרירות מערב גרמניה בבואנוס איירס והחל להשתמש בשמו האמיתי, ואף ביקש להנפיק מחדש תעודות זהות.

המסמכים מראים כי הרשויות בארגנטינה ידעו שמנגלה חי בקראפאצ'י, סמוך לבואנוס איירס, נישא לאלמנת אחיו, ואף ידוע שאביו ביקר אותו באותהת קופה.

ב־1959 הוציאה מערב גרמניה צו מעצר וביקשה את הסגרתו של מנגלה, אך שופט מקומי דחה את הבקשה בטענה ל"רדיפה פוליטית". הלחץ הבינלאומי גבר, אך מנגלה נמלט לפרגוואי, שם קיבל אזרחות. כאשר המשטרה פשטה על המעבדה שלו בבואנוס איירס, הוא כבר לא היה שם.

מאוחר יותר הסתמכו הרשויות בעיקר על דיווחי חדשות זרים כדי לעקוב אחריו. בסביבות 1960 מצא מנגלה מקלט בברזיל, שם זכה להגנה על ידי חקלאים ממוצא גרמני. הוא מת משבץ בזמן ששחה ליד העיירה ברטיוגה, ונקבר תחת שם בדוי. גופתו הוצאה מקברה בשנת 1985 וכיום, עצמותיו משמשות ללימוד רפואה משפטית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת סאו פאולו.