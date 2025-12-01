אלוף נדב לוטן עם המתגייסים דובר צה"ל

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ביקר אתמול (ראשון) בבסיס תל השומר, במסגרת גיוס לוחמים לחיל השריון. במהלך הביקור שוחח עם המלש"בים ועם בני משפחותיהם והביע הערכה לתרומתם הצפויה לביטחון ישראל.

לדבריו, הגיוס מתרחש בשעה בה חיל השריון מממש את ייעודו במלוא העוצמה "בליבת התמרון במלחמה האחרונה, והביא הישגים מבצעיים משמעותיים בכל הגזרות".

הוא הדגיש כי מעבר ליכולות הטכנולוגיות, "מעבר לעוצמת הטנק ולפלטפורמה המתקדמת, מה שהופך את השריון למה שהוא - זו רוח האנשים: מחויבות, אחריות הדדית ולכידות שאין לה תחליף".

האלוף לוטן התייחס גם לעתיד החיל ולתהליכי ההתעצמות שהוא עובר, "החיל ניצב כיום בפני עתיד מבטיח, עם תהליכי התעצמות משמעותיים שימשיכו לחזק את יכולותיו ואת תרומתו לביטחון ישראל. את כל זה מובילים לוחמים ומפקדים שמגיעים מכל שכבות החברה הישראלית - צוות אחד, משפחה אחת, שנכנסת יחד מתחת לאותה האלונקה של שמירה על ביטחון המדינה".