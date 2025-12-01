שלושה ימים בלבד לאחר שהודיעה כי נדרש עדכון תוכנה דחוף במטוסים מדגם A320 של החברה, הודיעה איירבוס, יצרנית מטוסים אירופית, כי התגלתה תקלה בחלק מפאנלים ממתכת שמיוצרים עבור המטוסים מאותו דגם בדיוק.

עדיין לא ברור האם חלק מהפאנלים כבר הותקנו במטוסים הנמצאים בשירות כעת, או רק היו מיועדים למטוסים החדשים שתייצר החברה.

סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחה כי מהנדסי איירבוס חשפו בעיות איכות המשפיעות על פאנלים של גוף המטוס בכמה עשרות מטוסים מדגם A320, מה שעיכב חלק מהאספקה המיועדת של מטוסים.

דובר איירבוס מסר כי "איירבוס מאשרת כי זיהתה בעיית איכות המשפיעה על מספר מוגבל של פאנלים מתכתיים במטוסי A320. מקור הבעיה זוהה, וכל הפאנלים החדשים שיוצרו עומדים בכל הדרישות. הבעיה נובעת מספק מסוים".

זמן קצר לאחר ההודעה, נרשמה צניחה של 11 אחוזים במניות איירבוס, והמסחר בהן נסגר בסופו של דבר בירידה של 5.9 אחוזים.

רק לפני שלושה ימים הודיעה איירבוס כי מטוסי A320 נדרשים לעבור עדכון תוכנה דחוף, מחשש כי טייסים עלולים לאבד שליטה על המטוס.

"ניתוח של אירוע שנערך לאחרונה במטוס ממשפחת A320 גילה כי קרינת שמש עזה עלולה לפגוע בנתונים קריטיים לתפקוד בקרות הטיסה", מסרה איירבוס בשבוע שעבר.