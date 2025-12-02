אלוף (בדימוס) דן טולקובסקי, מפקד חיל האוויר לשעבר, הובא אתמול (שני) למנוחות בבית העלמין נחלת יצחק שבתל אביב, בטקס צבאי רשמי.

טולקובסקי ז"ל הלך לעולמו ביום שישי האחרון והוא בן 104. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הניח את זר צה"ל על קברו של טולקובסקי וספד לו: "דן יקר, מפקדנו האהוב, משק כנפי ההיסטוריה מלווה אותנו היום. לאייזק ניוטון מיוחס המשפט - 'אם ראיתי רחוק יותר, הרי זה מפני שעמדתי על כתפי ענקים'. אנחנו, דורות של משרתים ומפקדים בחיל האוויר, ראינו בך ענק. על כתפיך עמדנו, על יסודות מנהיגותך שהנחלת לנו, יצקנו עוד ועוד יכולות. בדרכך צעדנו".

הוא הוסיף, "היה לך חלק משמעותי מאוד בבניין הכוח האווירי כעוגן בביטחונה של מדינת ישראל. עם לכתך, אנחנו מרכינים את ראשנו בעצב עמוק".

טולקובסקי היה מפקד חיל האוויר החמישי, ולאחר סיום שירותו עבר לעסקים. הוא שימש בין היתר כמנכ"ל חברת "השקעות דיסקונט", ונחשב לאחד מהאבות המייסדים של תעשיית ההייטק בארץ.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו "אלוף דן טולקובסקי הלך מעימנו היום בגיל 104. דן הוא מאחרוני מפקדי צה"ל מתקופת מבצע קדש-מערכת סיני", כתב.

"‏התרגשתי לבקר אותו בביתו יחד עם מפקד חיל-האוויר אלוף תומר בר, שבועות אחדים לפני פרוץ המלחמה, ולהעניק לו את עיטור הנשיא על תרומתו הייחודית למדינת ישראל".