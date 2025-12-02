גבר כבן 80 נהרג הבוקר (שלישי) לאחר שנפגע מרכב ברחוב אברהם רקנאטי שבשכונת רמות בירושלים.

חובש רפואת חירום אריה כהן סיפר: "הוא שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ובוחני תאונות הדרכים הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים.

אתמול נהרג צור לבבי שמחי ז"ל, בן 12, בתאונת דרכים קשה שאירעה סמוך למחסום תייסיר בצפון השומרון. צור הוא בנם של אהרון נעם ויסכה מהישוב משכיות.

התאונה אירעה כאשר רכב פרטי התדרדר לוואדי בכביש 5799 באזור צפון הבקעה. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה טיפלו בשישה פצועים, מתוכם שני ילדים שנפגעו באורח קשה, ושלושה נוספים באורח בינוני.