יישוב משכיות שבבקעת הירדן הודיע הערב (שני) כי צור לבבי שמחי ז"ל, בן 12, הוא הילד שנהרג בתאונת דרכים קשה שאירעה סמוך למחסום תייסיר בצפון השומרון.

הוא בנם של אהרון נעם ויסכה. צור לבבי יובא למנוחות הערב בשעה 23:30 בבית העלמין גבעת סלעית.

בתאונה נפצעו ילדים נוספים ואישה כבת 30. שמות הפצועים לתפילה: זוהרה בת לאה, אלישמע בן לאה, שרה ירושלם בת אסנת וצור בן שרה ירושלם.

התאונה אירעה כאשר רכב פרטי התדרדר לוואדי בכביש 5799 באזור צפון הבקעה. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה טיפלו בשישה פצועים, מתוכם שני ילדים שנפגעו באורח קשה, ושלושה נוספים באורח בינוני.

כל הפצועים פונו במסוק מד"א ובסיוע כוח רפואה של צה"ל לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ורמב"ם בחיפה.

יונתן שנבאי, חובש מד"א, סיפר: "הייתי בביתי ומוקד מד"א חייג אליי והזניק אותי לקריאה על תאונת דרכים קשה באמצעות אמבולנס כונן יישובי שנמצא אצלי. כשהגעתי למקום ראיתי רכב מרוסק ו-6 פצועים, ביניהם ילדה בת 6 מחוסרת הכרה עם חבלות קשות בגופה. במקביל לצוותים נוספים בזירה, הענקתי לילדה טיפול רפואי מציל חיים וחברתי למסוק צה"ל שנחת בסמוך ופינה אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

פרמדיק מד"א דניס פולקוב והחובש מתי כרמי הוסיפו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שהתדרדר לוואדי. היו בזירה שישה פצועים, אישה כבת 30 וחמישה ילדים. ילד כבן 12 היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פגיעות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי מתקדם לחמשת הפצועים - ילדה כבת 6, ילד בן 9, שני ילדים בני כ-10 והאישה - ופינינו אותם לבתי החולים בסיוע כוחות צה"ל ומסוק מד"א".