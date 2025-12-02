אלמוג ארמוזה, בן 25 מגדרה, הותקף אמש (שני) בקטמנדו בירת נפאל בתקיפה קשה שבוצעה בידי קבוצת מקומיים.

ארמוזה, שעשה את דרכו להוסטל ישראלים בעיר, סיפר לאתר ynet כי הוכה בראשו באמצעות אלת ברזל, וכי רק בריחה מהירה הצילה את חייו: "הם הכו אותי עם אלת ברזל בראש. אם לא הייתי בורח - סיכוי טוב שלא הייתי בחיים היום".

ארמוזה שיחזר: "בדיוק הקלטתי הודעה לחבר בעברית, שאותה הם שמעו, ובסופה חטפתי מכה אדירה לראש מאלת ברזל. הם באו אליי מאחורה". לדבריו, בין שלושה לחמישה אנשים תקפו אותו, אחד מהם אחז במעילו ואחר היכה בו פעם נוספת, מכה ש"פתחה לי את הראש והוציאה לי דם".

במאמץ להיחלץ מהסמטה הצליח לבעוט בתוקף שאחז בו ולרוץ לעבר ההוסטל: "הם רדפו אחריי, אבל כשראו שהתקרבתי להוסטל שבו יש אבטחה, הם ברחו למקום אחר". לאחר שהגיע למקום מבטחים הזעיק משטרה ופונה לבית חולים. "איבדתי אולי ליטר דם", תיאר.

בבית חולים מקומי הוא עבר טיפול רפואי שכלל תפרים ובדיקת MRI. "רמת האכזריות של התוקפים הייתה כדי להרוג", הוסיף.

שליח חב"ד בקטמנדו, הרב חזקי ליפשיץ, שליווה את ארמוזה בבית החולים, ציין: "לא ברור עדיין על איזה רקע האירוע המדובר. ההיגיון אומר שייתכן שזה על רקע לאומני, כי הוא הותקף מאחורה ללא סיבה".

לדבריו, "זו הייתה תקיפה מאורגנת, והתוקפים היו מצוידים. אני מאמין שבמהלך היום נהיה יותר חכמים. אזור התקיפה מרושת במצלמות. יגיעו אליהם".