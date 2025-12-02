ד"ר יולנדה יבור, שנעצרה ביום חמישי האחרון בחשד להסתה לאלימות כלפי ראש הממשלה בעקבות פוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, הכריזה על שביתת רעב בזמן שהותה במעצר בבית המעצר קישון.

יבור נעצרה בסוף השבוע וכעבור כ-24 שעות הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרה. מאז, בית המשפט האריך את מעצרה פעם נוספת, אך כתב אישום טרם הוגש.

בפתח הדיון שהתקיים לפני יומיים אמרה יבור, "אנשים כמו מרדכי דוד מאיימים על מפגינים וחוסמים אותם ומקללים אותם והכול בסדר, אבל אני יומיים במעצר, הייל ביבי".

בפוסט שפרסמה ד"ר יבור ברשת, והוביל למעצרה, כתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות - קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים - או לחדול. תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו 'דמוקרטיה או מרד', זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן".

עוד היא כתבה: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי", "נתניהו בוגד" ו"באים אותך לקחת".

בהחלטתה כתבה השופטת כי "אכן עולה חשד לקריאה לאלימות". היא ציינה כי יבור שיתפה פעולה בחקירה, ואף סברה שדבריה אינם מבטאים הסתה ישירה לאלימות, אך קבעה כי קיימת עילת מעצר הנובעת ממסוכנות, ובמידה נמוכה גם חשש לשיבוש הליכים.

מתנועת אם תרצו, שהגישה את התלונה במשטרה, נמסר בתגובה לשביתת הרעב: "הגברת יבור צריכה לשבת מאחורי סורג ובריח. הנחת הסלב שניתנה לה עקב היותה אנרכיסטית מהצד הנכון של המפה, חייבת להסתיים. אין מה להתרגש ממשחקי הרעב או מההצהרות ומחזה המסכנות שלה. בעבר הרי כינו אותה אלופת המעצרים, לא? יולנדה הסיתה, עכשיו שתתמודד עם ההשלכות".