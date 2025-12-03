המשטרה הגישה לבית משפט השלום בחיפה הצהרת תובע נגד ד"ר יולנדה יבור, החשודה בהסתה לאלימות בעקבות פוסט שפרסמה ברשת החברתית.

בית המשפט האריך את מעצרה עד מחר, בהתאם לבקשה חלקית של המשטרה.

ד"ר יבור נעצרה בסוף השבוע בעקבות פוסט שפרסמה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות - קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים - או לחדול. תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו 'דמוקרטיה או מרד', זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן".

עוד כתבה: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי", "נתניהו בוגד" ו"באים אותך לקחת".

אתמול הכריזה יבור על שביתת רעב בזמן שהותה במעצר בבית המעצר קישון. בפתח הדיון שהתקיים לפני יומיים אמרה יבור, "אנשים כמו מרדכי דוד מאיימים על מפגינים וחוסמים אותם ומקללים אותם והכול בסדר, אבל אני יומיים במעצר, הייל ביבי".

בהחלטתה כתבה השופטת כי "אכן עולה חשד לקריאה לאלימות". היא ציינה כי יבור שיתפה פעולה בחקירה, ואף סברה שדבריה אינם מבטאים הסתה ישירה לאלימות, אך קבעה כי קיימת עילת מעצר הנובעת ממסוכנות, ובמידה נמוכה גם חשש לשיבוש הליכים.