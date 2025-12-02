תושבי שכונת רמות בירושלים מתלוננים על רעש חריג ומתמשך הנגרם מעבודות לילה במסגרת פרויקט הרכבת הקלה. לדבריהם, מדובר במטרד חמור הפוגע באיכות חייהם.

בשיחה עם ערוץ 7 מתארים התושבים לילות מתישים, כשהרעש מפריע לשינה גם כאשר החלונות סגורים. בסוף השבוע האחרון הורגשה החמרה, לאחר שטרקטור חפר במשך שעות ארוכות והפיק רעשים חזקים במיוחד.

התושבים קוראים לעירייה לעצור את העבודות בשעות הלילה ולבחון חלופות אחרות שיאפשרו קידום של הפרויקט ללא פגיעה בתושבים.

בעיריית ירושלים ובחברת מוריה, האחראית על ביצוע העבודות, טוענים כי הכול מתבצע כחוק.

"עיריית ירושלים וחברת מוריה מבצעות את עבודות הלילה בפרויקט הרכבת הקלה בהתאם לכלל האישורים הנדרשים, לרבות אישור היועץ המשפטי של העירייה, ובהתאם להחלטות השולחן העגול והנחיות המשטרה", נמסר מהגופים.

עוד נמסר: "אנו קשובים לפניות התושבים כל העת, ונמשיך לבחון את היקף העבודות בשעות הערב. נעשה כל שניתן כדי לצמצם את המטרדים ולשמור על איכות חייהם של התושבים".