פרקליטות מחוז מרכז הודיעה לאחרונה לבא-כוחו של שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, כי תיק החקירה שעסק בתלונתו נסגר לאחר שלא נמצאו כל תימוכין לטענותיו.

פילבר טען כי לפני כ-7 שנים, בעת שנקלט כעצור בבית המעצר הדרים במסגרת חקירת תיק 4,000, בוצעו בו לכאורה מעשים פליליים.

לטענתו, במסגרת אותה תקופה בוצעו בו מעשי סדום ופגיעה מינית, מניעת שינה במשך 60 שעות, נסיעות סרק בין בתי כלא שונים, צעקות ואיומים ובקשה מפורשת להפליל את ראש הממשלה.

היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) פתחה בחקירה יסודית בעקבות התלונה. במסגרת הבדיקה נגבו עדויות מכלל בעלי התפקידים הרלוונטיים בשירות בתי הסוהר, ונאספו מסמכים תיעודיים ככל שניתן היה לשחזרם, לאור הזמן שחלף מאז האירועים המתוארים.

בפרקליטות ציינו כי לאחר בחינה מעמיקה של הראיות, לא עלתה כל תשתית לכך שבוצעה עבירה פלילית, ומשכך הוחלט לסגור את תיק החקירה.