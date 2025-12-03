אירוע חריג התרחש לאחרונה בקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כאשר במהלך שיגור שגרתי של רקטת סויוז נגרם נזק חמור למשטח השיגור היחיד של רוסיה המשמש לטיסות מאוישות.

האירוע התרחש ב-27 בנובמבר, כאשר חללית רוסית שוגרה כשעל סיפונה שני אסטרונאוטים רוסים ואסטרונאוט אמריקני מטעם נאס"א. השלושה הגיעו בשלום לתחנת החלל הבינלאומית, שם צפויים לשהות במשך כשמונה חודשים.

אולם זמן קצר לאחר השיגור, הודיעה סוכנות החלל הרוסית כי כן השיגור נפגע. לפי דיווחים שפורסמו, פלטפורמת שירות כבדה במיוחד, שמשקלה כ-22 טון, לא קובעה כראוי ונפלה אל תוך תעלת הלהבות שמתחת לרציף השיגור - דבר שהוביל לנזק חמור ולהשבתת האתר.

העיתונאי הרוסי ויטלי אגורוב מסר כי "מרגע זה, לרוסיה אין אפשרות לשגר אסטרונאוטים. לא היה מצב כזה מאז 1961. זהו מבחן אמיתי למערכת החלל של המדינה".

מבט מתוך תחנת החלל הבינלאומית צילום: iStock

התקלה צפויה לעכב משמעותית את לוח הזמנים של סוכנות החלל הרוסית. שיגור מאויש שתוכנן ליולי 2026 עלול להתעכב, וגם שיגור לוויין בלתי מאויש שנקבע ל-20 בדצמבר הוכנס לבדיקה מחדש. בינתיים, נבחנת האפשרות לשקם את משטח השיגור או לעבור למתקן חלופי.

רוסיה ממשיכה לקדם את תוכניתה להקמת תחנת חלל עצמאית, ובוחנת שיתופי פעולה עתידיים עם סין, לרבות שיגור אסטרונאוטים לתחנת טיאנגונג.

עם זאת, נכון לעכשיו, תחנת החלל הבינלאומית נותרה מוקד הפעילות המרכזי - והפגיעה בתשתית השיגור מהווה אתגר משמעותי לעתידה של תוכנית החלל הרוסית.