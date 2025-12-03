הנצחה בחודש הארגון ללא קרדיט

בקריית ארבע התקיים אמש (שלישי) אירוע סיום לפרויקט הנצחה ייחודי שערכו חניכות תנועת אריאל, במסגרת חודש הארגון.

האירוע נערך במעמד המשפחות השכולות של נופלי קריית ארבע-חברון שנפלו במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

במהלך החודש, קיבלה כל קבוצת גיל (שבט) דמות של לוחם בן המקום - ולמדה לעומק את סיפור חייו, אישיותו, ערכיו ואירוע הגבורה בו נפל.

החניכות נפגשו עם בני המשפחות, יצרו פרויקטים והתנדבויות לאור דמותו של כל לוחם.

כך, שבט גלעד (כיתה ג') עסק בדמותו של אורי שני ז"ל; דביר (ד') - שלו זבולני ז"ל; הראל (ה') - אלקנה יהודה ספז ז"ל; נווה (ו') - יהודה דרור יהלום ז"ל; מעוז (ז') - אליקים ליבמן ז"ל; נחלה (ח') - יוחאי דוכן ז"ל; ואורי (ט') - עמיחי ונינו ז"ל.

האירוע נערך בתום תהלוכה שיצאה מקריית ארבע לעבר הר הנצח, בהובלת נציגי המשפחות השכולות, הקומונרית המקומית וצוותי ההדרכה. במקום נערך כנס סיום שחתם את פעילות חודש הארגון - במעמד של חיבור בין דור צעיר לגבורת הנופלים.

הדס סוחובולסקי, ראש תחום בנות בתנועת אריאל, סיכמה: "המטרה המיוחדת היא לחבר דור צעיר לסיפור הלאומי ולרוח הגדולה שלהם שהופיעה בעולם. האור הגדול שלהם ממשיך וגדל בכל הכוח".