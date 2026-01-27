אלחנן וולף במסר מעזה ללא קרדיט

מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, אלחנן וולף, המשרת כלוחם במילואים בחטיבת אלכסנדרוני, השתתף במבצע להשבת גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל.

הערב (שני), סמוך למקום שבו אותרה גופתו של גואילי, שלח וולף מסר מצולם לחניכי התנועה ולצוותיה.

"זכינו היום להשיב את רן גואילי הביתה", פתח וולף את דבריו, "כלוחמי חטיבת אלכסנדרוני, באמת זכות גדולה ועילאית להביא אותו בעוצמה, בכוח ובזקיפות קומה הביתה".

בהמשך הדגיש את התחושה בשטח: "לא הסתיימה המשימה שלנו. כן, סיימנו פרק אחד במלחמה. אבל המלחמה לא הסתיימה. המלחמה היא להוסיף עוד קומה של גאווה יהודית, להמשיך ולהוסיף רוח גדולה, ולהמשיך לשאת בגאון את דגל בית המקדש בכל מקום בארץ ישראל".

את דבריו חתם במסר לעתיד: "המשימה היא לקדם גם פה, בעזה, את הנקודה של הקודש, את הנקודה של ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. תמשיכו ונעשה ביחד עוד הרבה דברים של גודל, עוצמה וזהות. בצפייה לבניין אריאל".